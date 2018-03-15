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25 قافلة تدخل الغوطة الشرقية والحكومة السورية تفتح معبرا جديدا للمدنيين

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ذكرت مراسلتنا في دمشق أن 25 قافلة مساعدات دخلت إلى الغوطة الشرقية في ريف دمشق من معبر الوافدين.

وأكدت مراسلتنا أن الحكومة السورية فتحت معبرا جديدا لخروج المدنيين من الغوطة يمر من بلدة حمورية، مشيرة إلى توافد العشرات من المدنيين للخروج عبره.

من جانبها قالت الناطقة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن وزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران سيلتقون في العاصمة الكازاخستانية أستانا غدا الجمعة، لتنسيق جهود تسوية الوضع في سوريا. 

وأشارت زاخاروفا إلى أن الوضع في سوريا يبقى متوترا، لكن موسكو تؤكد أن الأمور تتجه إلى التسوية السلمية تدريجيا، معربة عن تمسك روسيا بقرار 2254 لمجلس الأمن حول تسوية النزاع السوري.  

ولفتت زاخاروفا إلى جهود العسكريين الروس في تنسيق الوضع، واستمرار الهدنة الإنسانية لخمس ساعات يوميا وفتحهم ممرين جديدين قرب بلدتي جسرين والمليحة لخروج المدنيين.

المصدر:RT

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