مظاهرات حاشدة في الولايات المتحدة لتقييد حمل السلاح

غادر طلاب أكثر من ثلاثة آلاف مدرسة صفوفهم الدراسية، اليوم الأربعاء، للمشاركة في احتجاجات على حوادث عنف باستخدام الأسلحة النارية.

ودعا المتظاهرون، ومعظمهم طلاب مدارس ثانوية، السلطات إلى تشديد التشريعات الخاصة باستخدام السلاح في البلاد. ومن مطالبهم إخضاع الراغبين في اقتناء السلاح الناري لعمليات تحقق إلزامية وحظر بيع بنادق هجومية في الولايات المتحدة.

كما طالب المحتجون بسن قانون يخوّل المحاكم الأمريكية منع أشخاص ذوي سلوكيات مضطربة من شراء وحيازة السلاح.

وتعد مراقبة شراء وحيازة الأسلحة النارية من المسائل الأكثر إثارة للجدل، حيث يدعو أنصار الحزب الديمقراطي تقليديا إلى تشديد التشريعات في هذا المجال، فيما يدافع الجمهوريون عن حق المواطنين في حمل السلاح.

وفي فبراير الماضي، راح 17 شخصا ضحية إطلاق نار في مدرسة "مارجوري ستونمان دوغلاس" الثانوية في مدينة باركلاند بولاية فلوريدا، على يد نيكولاس كروز، الطالب سابقا في المدرسة نفسها. وكانت الواقعة هي الأحدث في سلسلة حوادث إطلاق النار التي تعاني منها المدارس الأمريكية منذ عقدين تقريبا.

وقال الادعاء في فلوريدا، يوم الثلاثاء، إنه سيطلب تطبيق عقوبة الإعدام بحق كروز الذي وُجهت له 17 تهمة بالقتل مع سبق الإصرار والترصد و17 تهمة بالشروع في القتل في المدرسة.

المصدر: إنترفاكس + رويترز

قدري يوسف