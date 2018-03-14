السلطات الإسرائيلية تعلن عن ضبط شحنة "زي وعتاد عسكري" متجه إلى غزة

أعلنت السلطات الإسرائيلية عن ضبط عتاد وملابس عسكرية تخص الجيش الإسرائيلي عبر معبر كرم أبو سالم الفاصل بين قطاع غزة ومصر وإسرائيل.

وقالت مصادر إسرائيلية إن الشحنة شملت، زيا للجيش الإسرائيلي، وخوذا وسترات واقية من الرصاص تابعة للواء المدرعات 401، وكذلك قمصان تابعة للجبهة الداخلية في إسرائيل، إضافة إلى مزيد من العتاد الخاص بالجيش.

وتقول السلطات الإسرائيلية إن الشحنة كانت في طريقها لتنظيمات فلسطينية، بهدف استخدامها في تنفيذ عمليات من خلال التمويه بلباس الجيش الإسرائيلي.

المصر:معا+"ذا تايمز أوف إسرائيل"

نادين بطحة