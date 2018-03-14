مجلس الدولة الليبية يتهم قوات موالية لحفتر بمحاولة اغتيال رئيسه

أعلن المجلس الأعلى للدولة الليبية عن نجاة رئيسه عبد الرحمن السويحلي والوفد المرافق له من كمين مسلح نصبته قوات تابعة لقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر شمال البلاد.

وأفاد المكتب الإعلامي للمجلس، وهو هيئة استشارية وتنفيذية منبثقة عن اتفاق الصخيرات تتخذ من طرابلس مقرا لها، أن السويحلي والوفد المرافق له تعرض، اليوم الأربعاء، لكمين مسلح وإطلاق نار أثناء زيارته إلى مدينتي غريان ويفرن، مشددا على أن الهجوم نفذ من قبل عناصر مسلحة تابعة لـ"عملية الكرامة" في منطقة ظاهر الجبل.

وتابع البيان أن عناصر الأمن والحماية التابعين للمجلس الأعلى للدولة تصدوا للمعتدين وتعاملوا معهم بالتعاون مع رجال مديرية أمن غريان والمنطقة العسكرية الغربية، مؤكدا أن المهاجمين لاذوا بالفرار، وأسفر الحادث عن إصابة اثنين من عناصر الأمن والحماية التابعين للمجلس الأعلى واختطاف أربعة عناصر لشرطة مديرية أمن غريان.

وذكر المجلس أن مسؤوليه استكملوا الزيارة بالرغم من الحادث.

المصدر: صفحة المجلس الأعلى للدولة في "فيسبوك"

نادر عبد الرؤوف