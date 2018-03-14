مدينة ألمانية تتمسك بـ"جرس هتلر" في برج كنيستها

أفضت نتائج تصويت في مجلس محلي لمدينة ألمانية إلى الإبقاء على جرس كنيسة، يحتفي بالزعيم النازي الراحل أدولف هتلر منذ 1934، في مكانه في البرج .

وتسبب الجرس في انقسام مدينة "هيركسهايم إم بِرغ"، غرب ألمانيا العام الماضي، إذ قال البعض إن وجود الجرس أمر مسيء، بينما زعم آخرون أنه لا جدوى من تجاهل التاريخ المحلي.

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وقال رئيس بلدية المدينة جورج فيلكر، إن اجتماعا عُقد مساء الاثنين، أفضى إلى تصويت المجلس بأغلبية 9 أصوات مقابل 3 أصوات، على الإبقاء على الجرس الذي يحمل نقشا كتب عليه "كل شيء من أجل أرض الآباء.. أدولف هتلر".

وجاء التصويت مُطابقا لتصويت آخر في شهر فبراير، أفضى أيضا إلى الإبقاء على الجرس، ولكنه ألغي لاحقا بسبب مسألة فنية.

وقررت الكنيسة المحلية التوقف عن قرع الجرس في سبتمبر 2017، لكن القرار النهائي حول مستقبله يقع على عاتق مجلس المدينة، الذي يملك الجرس.

وأفاد المجلس بأنه يريد إبقاء الجرس نصبا تذكاريا، ضد العنف والظلم.

Abstimmung wegen Panne wiederholt - Herxheimer Hitler-Glocke bleibt hängen https://t.co/AKlUZGYncL — BILD (@BILD) 12 марта 2018 г.

المصدر: د ب أ

ياسين بوتيتي