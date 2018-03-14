تيريزا ماي تتجنب الكلام عن حرية الإعلام بخصوص قناة RT
Reuters
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صرحت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في البرلمان البريطاني إن مسألة قناة RT ليست من صلاحية الحكومة البريطانية بل من صلاحية هيئة تنظيم البث البريطاني OFCOM المستقلة
وجاء ذلك في الوقت الذي تناول أحد نواب البرلمان موضوع حرية الصحافة في البلاد وقيم الدولة الديمقراطية وإمكانية سحب رخصة بث شبكة RT التلفزيونية. وحذرت هيئة تنظيم البث OFCOM الثلاثاء بأنها قد تسحب رخصة البث من القناة الروسية في حال تأكيد أن موسكو تقف وراء تسميم العقيد الروسي السابق في الاستخبارات سيرغي سكريبال.
وقالت ماي للبرلمان: "نؤمن بسيادة القانون ونؤمن كذلك بحرية الصحافة"
المصدر: وكالات
لينا غيمون
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