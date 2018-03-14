جاويش أوغلو: التعيينات الجديدة في وزارة الخارجية الأمريكية قد تؤثر على المشاورات بين البلدين

أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أن التعيينات الجديدة في وزارة الخارجية الأمريكية قد تؤثر على المشاورات بين تركيا والولايات المتحدة المقررة في 19 مارس المقبل.

وأضاف أوغلو من موسكو أن اللقاء مع الزملاء الأمريكيين قد يؤجل بسبب إقالة ريكس تيلرسون.

أما رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم فقال إنه لا حاجة لتركيا لتقدير قرارات الرئيس الأمريكي لأن العلاقات بين البلدين لا تعتمد على شخصيات محددة. وقال: "ليس هناك سر في وجود مشاكل بيننا وبين الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة والتي بدأت حماية عدد من المنظمات الإرهابية".

وأضاف بن علي يلدريم أنه يأمل في أن تكون العلاقات بين أنقرة وواشنطن أكثر سلامة بعد التعيينات الأخيرة في وزارة الخارجية الأمريكية.

المصدر: وكالات