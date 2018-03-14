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الناتو يدعو روسيا للإجابة عن استفسارات بريطانيا حول قضية سكريبال

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الناتو يدعو روسيا للإجابة عن استفسارات بريطانيا حول قضية سكريبال
AFP Justin TALLIS / POOL
صورة من الأرشيف
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دعا حلف الناتو روسيا إلى الإجابة عن كافة استفسارات بريطانيا بشأن قضية الضابط السابق في الاستخبارات الروسية سيرغي سكريبال.

وجاء في بيان صادر في ختام اجتماع مجلس الناتو، الذي عقد بطلب بريطانيا اليوم الأربعاء، أن الناتو يدعو موسكو كذلك للكشف عن تفاصيل برنامجها الخاصة بالمادة السامة التي أصيب بها سكريبال، وتقديمها لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

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