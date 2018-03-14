مجلس الأمن يجتمع بطلب من بريطانيا لبحث ملف سكريبال

دعت وزارة الخارجية البريطانية لاجتماع عاجل في مجلس الأمن الدولي لإطلاع أعضائه على تطورات ملف العميل المزدوج الروسي البريطاني السابق سيرغي سكريبال.

إقرأ المزيد

ومن المنتظر أن يعقد الاجتماع مساء اليوم الأربعاء في الساعة السابعة بتوقيت غرينيتش.

وقالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، "إنه من المحتمل جدا أن تكون روسيا مسؤولة عن الهجوم على سيرغي ويوليا سكريبال، اللذين يرقدان في المستشفى بحالة حرجة".

في غضون ذلك، أفادت قناة "سكاي نيوز" بأن بريطانيا ستطرد عددا من الدبلوماسيين الروس على خلفية قضية تسميم الجاسوس الروسي السابق.

وتنفي روسيا، العضو الدائم في مجلس الأمن، تورطها في الهجوم بشكل قطعي.

وتم العثور على سكريبال وابنته يوليا يوم 4 مارس الجاري، وهما في حالة غيبوبة في سالزبوري.

ووفقا للحكومة البريطانية، فإنه تم تسميمهما بمادة تؤدي لشلل الأعصاب، وزعمت أنها روسية الصنع دون تقديم أي دليل، وأصيب معهما ضابط شرطة بريطاني يبدو أنه كان مكلفا بحمايتهما.

ومنحت بريطانيا حق اللجوء لسكريبال بعد تبادل العملاء بين روسيا والولايات المتحدة في عام 2010، عندما تم نقل عشرة أشخاص إلى روسيا.

The UK has called for an urgent meeting of the UN Security Council to update Council members on the investigation into the nerve agent attack in Salisbury. pic.twitter.com/jFQ2HA4JV0 — Foreign Office 🇬🇧 (@foreignoffice) 14 mars 2018

المصدر: رويترز