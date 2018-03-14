وزيرة الدفاع الألمانية تبحث ملف سكريبال مع نظيرها البريطاني

قالت وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير لاين اليوم الأربعاء، إن بلادها تؤيد بريطانيا في شأن قضية تسميم عقيد الاستخبارات الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته.

وأضافت الوزيرة: "نحن إلى جانب بريطانيا بشكل ثابت. واليوم بعد الظهر سيخبرني نظيري البريطاني غافين ويليامسون بتفاصيل القضية". وأشارت الوزيرة الألمانية إلى أن لندن ستقدم اليوم اقتراحاتها بالنسبة لإجراءاتها التالية بشأن قضية سكريبال.