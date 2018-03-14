مبعوث ترامب: محاولة اغتيال الحمدالله وضعت غزة على شفا الانهيار

دان الممثل الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لمفاوضات السلام جيسون جرينبلات،اليوم، الهجوم على موكب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله في غزة.

وغرد غرينبلات على تويتر، أنه قد تم وضع الغزيين على حافة الانهيار من قبل حماس والجهاد وغيرهما من الحركات "المتطرفة" وأن الاعتداء على محطة تحلية المياه وتفجيرها هو اعتداء على رفاهية سكان غزة، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين."

ندين الهجوم على رئيس الوزراء@RamiHamdalla. لقد تم وضع اهل غزة على حافة الانهيار بسبب حماس والجهاد الإسلامي والجماعات المتطرفة الأخرى. إن الهجوم على وفد السلطة الفلسطينية الذي كان متوجها لافتتاح محطة معالجة المياه هو اعتداء على سلامة سكان غزة. نتمنى الشفاء العاجل للجرحى. — Jason D. Greenblatt (@jdgreenblatt45) 13 марта 2018 г.

وتم أمس تفجير عبوة ناسفة استهدفت موكب رئيس الوزراء الفلسطيني قبل بضع دقائق من عبوره حاجز إيرز، حيث زار الموكب المنطقة لافتتاح محطة تحلية المياه التي أنشئت في إطار المصالحة مع حماس.

ودان المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الوسط، نيكولاي ملادينوف، الهجوم على موكب الحمدالله، وأثنى على جهود قيادة رئيس الوزراء الفلسطيني لمعالجة الوضع الإنساني في غزة، وتحقيق المصالحة، واستنكر قيام المسؤولين على الهجوم بتقويض هذه الجهود وإفشالها.

I condemn the attack on the convoy of @RamiHamdalla in #Gaza and commend the PM’s leadership to address the humanitarian situation in Gaza and achieve reconciliation. Those responsible for today’s attack seek to undermine these efforts. They must not succeed. #UN — Nickolay E. MLADENOV (@nmladenov) 13 марта 2018 г.

وأبرزت محاولة اغتيال الحمدالله، التوتر المستمر بين حركتي فتح وحماس اللتين كانتا على خلاف منذ عام 2007 عندما فرضت حماس سلطتها على قطاع غزة.

المصدر: وكالات

نادين بطحة