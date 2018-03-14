لافروف حول قضية سكريبال: لندن تحاول تضليل الرأي العام العالمي

صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن بريطانيا تحاول تضليل الرأي العام العالمي فيما يخص قضية الضابط السابق في الاستخبارات الروسية سيرغي سكريبال.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي جمعه بنظيره التركي مولود جاووش أوغلو في موسكو، اليوم الأربعاء، إن الجانب البريطاني يوجه اتهامات لروسيا وكأن الاتهام أهم من الأدلة، مؤكدا أن هذا أمر مرفوض. وأضاف: "نحن سندافع عن القانون الدولي، ولا نرى أي حجج مقنعة لدى (البريطانيين)".

وتابع قائلا: "طالما لم تقدم أية حقائق محددة، ستضطر (لندن) لتحمل المسؤولية عن محاولتها السافرة لتضليل الرأي العام العالمي بشكل فظ".

يتبع