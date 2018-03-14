موسكو تحذر من عواقب فرض أمريكا على أفغانستان استبدال الأسلحة الروسية

اعتبر مبعوث الرئيس الروسي إلى أفغانستان، زامير كابولوف، أن فرض الولايات المتحدة الأمريكية على كابل استبدال الأسلحة والطائرات الروسية يؤدي لإضعاف الجيش الأفغاني.

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وكشف الممثل الخاص للرئيس الروسي، مدير إدارة آسيا الثانية في وزارة الخارجية الروسية، زامير كابولوف، في مقابلة مع وكالة "نوفوستي" اليوم الأربعاء: أن موسكو فوجئت بفرض الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي قرارا على كابل يجبرها استبدال الأسلحة والمعدات الروسية بأخرى غربية، الأمر الذي يؤدي إلى إضعاف القدرة القتالية للقوات المسلحة الأفغانية.

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وقال الدبلوماسي الروسي: "الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي ينتهجون خطا يفرض على كابل قرارات بشأن استبدال الأسلحة الروسية والطائرات، وهذا تسبب لنا بمفاجأة، لأنه سيؤدي حتما إلى إضعاف القدرة القتالية للقوات المسلحة الأفغانية والمزيد من تدهور الأوضاع".

وأوضح كابولوف أن الاتفاق الحكومي الثنائي بشأن المساعدة التقنية العسكرية الروسية لأفغانستان دخل حيز التنفيذ في نوفمبر 2016. واعتبر أن هذه الوثيقة تشكل الإطار القانوني للمساعدة الروسية في تسليح وتجهيز قوات الأمن الأفغانية.

وخلص إلى القول :"تجري حاليا مفاوضات لإصلاح وتأمين قطع الغيار للقوات الجوية الأفغانية لطائرات الهليكوبتر ذات الأغراض المتعددة من الإنتاج الروسي (السوفيتي)".

المصدر: نوفوستي

سعيد طانيوس