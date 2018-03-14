أردوغان يأمل بالسيطرة على عفرين مساء اليوم

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه يأمل أن يسيطر جيش بلاده على مدينة عفرين شمالي سوريا، مساء اليوم الأربعاء.

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وأضاف أردوغان في تصريح تلفزيوني: "لقد اقتربنا قليلا من عفرين، وآمل بإذن الله أن تسقط بالكامل بحلول هذا المساء".

وتابع: "يتم إجلاء المدنيين في بلدة عفرين في سيارات عبر ممر خاص، في الوقت الذي حققت فيه القوات التركية تقدما ملموسا". كما ذكر أنه سيجهز قريبا على "الجماعات الإرهابية" في شمال العراق.

وتنفذ تركيا، منذ 20 يناير، وبالتعاون مع فصائل ما يسمى بـ "الجيش السوري الحر" المعارض للحكومة السورية، عملية "غصن الزيتون" العسكرية، ضد المسلحين الأكراد، في منطقة عفرين شمال غرب سوريا.

وقالت السلطات التركية مرارا إن عفرين، التي تقطنها أغلبية كردية، وتتمركز فيها "وحدات حماية الشعب"، تمثل خطرا حقيقيا على أمن تركيا.

المصدر: وكالات

رُبى آغا