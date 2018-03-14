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أردوغان يأمل بالسيطرة على عفرين مساء اليوم

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أردوغان يأمل بالسيطرة على عفرين مساء اليوم
AFP
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه يأمل أن يسيطر جيش بلاده على مدينة عفرين شمالي سوريا، مساء اليوم الأربعاء.

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وحدات "الجيش السوري الحر" المشاركة في عملية "غصن الزيتون" التركية تسيطر على أكبر قاعدة عسكرية كردية على مشارف عفرين الأناضول: "الجيش السوري الحر" يسيطر على أكبر قاعدة عسكرية كردية على مشارف عفرين

وأضاف أردوغان في تصريح تلفزيوني: "لقد اقتربنا قليلا من عفرين، وآمل بإذن الله أن تسقط بالكامل بحلول هذا المساء".

وتابع: "يتم إجلاء المدنيين في بلدة عفرين في سيارات عبر ممر خاص، في الوقت الذي حققت فيه القوات التركية تقدما ملموسا". كما ذكر أنه سيجهز قريبا على "الجماعات الإرهابية" في شمال العراق.

وتنفذ تركيا، منذ 20 يناير، وبالتعاون مع فصائل ما يسمى بـ "الجيش السوري الحر" المعارض للحكومة السورية، عملية "غصن الزيتون" العسكرية، ضد المسلحين الأكراد، في منطقة عفرين شمال غرب سوريا.

وقالت السلطات التركية مرارا إن عفرين، التي تقطنها أغلبية كردية، وتتمركز فيها "وحدات حماية الشعب"، تمثل خطرا حقيقيا على أمن تركيا.

المصدر: وكالات

رُبى آغا

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