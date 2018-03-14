إغلاق مطار تركي بعد تلقي طلب هبوط اضطراري من طائرة قادمة من قطر

أفادت إدارة مطار مدينة طرابزون التركية بأن المطار أغلق بشكل مؤقت بعد تلقي طلب هبوط طارئ من قبل طائرة متوجهة من قطر إلى أوروبا.

وأكدت وكالة "دوغان" التركية أن طائرة إسعاف وجهت طلب هبوط اضطراري بعد إقلاعها من المطار المطل على البحر الأسود صباح اليوم، وبثت قناة "سي إن إن تورك" لقطات تظهر هبوط الطائرة.

وأوضحت قناة "Haber 61" أن إغلاق المطار كان إجراءً وقائيا، مضيفة أن الطائرة وجهت طلب هبوط بعد اكتشاف عطل فني فيها.

وأشار محافظ طرابزون يوجال يافوز في تصريح صحفي، إلى أن الطائرة الصغيرة التي كانت تقل على متنها أربعة أشخاص فقط، كانت متوجهة إلى بريطانيا، بعد أن تزودها بالوقود في المطار التركي، بينما نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول في المطار قوله إن الطائرة غادرت إلى ألمانيا.

وذكر يافوز أن الطائرة هبطت بسلامة، وتظهر لقطات بثها التلفزيون التركي أن سيارات الإسعاف انتشرت على مقربة من مدرج المطار تحسبا لأي طارئ أو إصابات أثناء هبوط الطائرة.

المصدر: وكالات

نادر عبد الرؤوف