الناتو يدعم سياسة بريطانيا تجاه روسيا وإسبانيا تدعو لإجراء تحقيق شامل في تسميم سكريبال

عبر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبيرغ في حديث مع وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون عن دعمه الكامل للسياسة التي تمارسها بريطانيا تجاه روسيا.

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وجاء في بيان صدر عن وزارة الخارجية البريطانية: "بعد حديثه مع الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبيرغ أشار وزير الخارجية (بوريس جونسون) إلى أهمية وحدة بلدان الناتو في مواجهة الخطر الذي تمثله روسيا ليس بالنسبة لبريطانيا بل لجميع حلفائها في الحلف".

وأضاف: "يسره (بوريس جونسون) جدا أن الأمين العام لحلف الناتو عبر عن دعمه لبريطانيا والتضامن معها ووافق على أن وحدة الناتو أمر مهم بالدرجة الأولى، مثلما كان عليه في مواجهة الأخطار القائمة الأخرى على شركاء الناتو، بما في ذلك بلدان شرق أوروبا التي تنتشر فيها القوات البريطانية بالتعاون مع العسكريين من الدول الأخرى".

كما اتفق الطرفان على أن "الأعمال الروسية كانت تهدد أكثر من مرة أمن" الدول الأعضاء في الناتو.

من جهتها دعت السلطات الإسبانية لإجراء تحقيق شامل في تسميم العقيد الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته في الأراضي البريطانية.

وجاء في بيان صدر عن الخارجية الإسبانية: "تدين الحكومة الإسبانية بشدة وتعبر عن قلقها العميق من الهجوم الذي تم في 4 مارس في سالزبوري باستخدام مادة الأعصاب. وتعبر إسبانيا عن تضامنها مع بريطانيا وهي شريكها وحليفها ودولة ودية ومع كل المتضررين، ونتمنى لهم الشفاء السريع".

كما شددت إسبانيا على أن "مكافحة إنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية يعد هدفا ثابتا للمجتمع الدولي".

المصدر: نوفوستي

أولغا رودكوفسكايا