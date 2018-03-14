 
مباشر

سفيرة أمريكا السابقة في الدوحة: قطر بلد هام وحيوي وترامب شخص معتوه!

أخبار العالم

سفيرة أمريكا السابقة في الدوحة: قطر بلد هام وحيوي وترامب شخص معتوه!
RT
دانا سميث، دونالد ترامب
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/jz6a

وصفت السفيرة الأمريكية السابقة في قطر دانا سميث، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه شخص "معتوه".

وقالت سميث، أمس الثلاثاء، في تغريدة لها على صفحتها الرسمية في "تويتر": "لجميع من يسأل: أنا أتفق مع ريكس تيلرسون في شيئين، وهما أن قطر بلد هام وحيوي، وأن ترامب شخص معتوه"!

وتأتي التغريدة، بعد إقالة ترامب وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون، وتعيين مدير المخابرات المركزية، مايك بومبيو، خلفا له.

المصدر: RT

رُبى آغا

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة