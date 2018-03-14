سفيرة أمريكا السابقة في الدوحة: قطر بلد هام وحيوي وترامب شخص معتوه!

وصفت السفيرة الأمريكية السابقة في قطر دانا سميث، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه شخص "معتوه".

وقالت سميث، أمس الثلاثاء، في تغريدة لها على صفحتها الرسمية في "تويتر": "لجميع من يسأل: أنا أتفق مع ريكس تيلرسون في شيئين، وهما أن قطر بلد هام وحيوي، وأن ترامب شخص معتوه"!

وتأتي التغريدة، بعد إقالة ترامب وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون، وتعيين مدير المخابرات المركزية، مايك بومبيو، خلفا له.

For all of you asking: there are two things on which I agree with Tillerson: Qatar is an important friend and partner, and Trump is a moron. — Dana Shell Smith (@AmbDana) 13 mars 2018

المصدر: RT

رُبى آغا