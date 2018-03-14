رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق ينتقد ماي لاتهامها روسيا بتسميم سكريبال

انتقد رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق جان بيير رافاران رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، لاتهامها روسيا بالتورط في تسميم العقيد الروسي السابق سيرغي سكريبال قبل انتهاء التحقيق.

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وقال رافاران في مقابلة مع قناة "LCI": "أعتقد أن تيريزا ماي ذهبت بعيدا جدا في رد فعلها الذي قدمته، وذلك دون أدلة ثابتة تسمح بتوجيه الاتهامات".

وأضاف أنه يجب على الأطراف تجنب تصعيد الوضع، موضحا أن روسيا تعتبر مثل هذه الاتهامات من جانب السلطات البريطانية وكأنها "عامل عنف وعدوان ضد روسيا من جانب الغرب". كما دعا لأخذ الرأي العام في روسيا بعين الاعتبار.

وكانت ماي أعلنت الاثنين الماضي أنه "من المرجح جدا" أن روسيا متورطة في تسميم العقيد الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته في الأراضي البريطانية.

من جهتها وصفت الخارجية الروسية هذه الاتهامات بأنها "بداية للحملة السياسية الإعلامية المبنية على الاستفزاز". وذكر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن السلطات البريطانية لم تقدم أي أدلة أو طلب رسمي بهذا الصدد.

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وكان العقيد السابق في الاستخبارات العسكرية الروسية سيرغي سكريبال (66 عاما) وابنته يوليا (33 عاما) نقلا إلى المستشفى في مدينة سالزبوري جنوب غربي إنجلترا، في 4 مارس الجاري، وهما في حالة حرجة بعد تسممهما بمادة كيميائية مجهولة.

وأكدت الحكومة البريطانية فيما بعد أن التسميم تم بواسطة غاز أعصاب روسي الصنع.

وكان سكريبال حصل على حق اللجوء في بريطانيا بعد عملية تبادل الجواسيس بين روسيا والولايات المتحدة عام 2010.

المصدر: نوفوستي

أولغا رودكوفسكايا