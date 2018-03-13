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يتضمن مجسمات لمساجد وصورا للأقصى.. جنود أمريكيون وإسرائيليون يتدربون في معسكر مثير للجدل (صور)

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يتضمن مجسمات لمساجد وصورا للأقصى.. جنود أمريكيون وإسرائيليون يتدربون في معسكر مثير للجدل (صور)
Reuters / Amir Cohen
جنود أمريكيون وإسرائيليون يتدربون داخل نموذج قرية مستوحى من القدس
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استضاف الجيش الإسرائيلي أفرادا من مشاة البحرية الأمريكية هذا الأسبوع في التدريب على القتال في المدن داخل نموذج لقرية شرق أوسطية في الصحراء.

وظهرت على جدران نموذج القرية صورة للمسجد الأقصى وكتابات بالعربية على الجدران ونموذج لمسجد. 

وانضم جنود الوحدة الاستكشافية السادسة والعشرين بمشاة البحرية الأمريكية إلى وحدات من القوات الخاصة الإسرائيلية للتدريب على تشكيلات المعارك ونشر الطائرات الهليكوبتر والإجلاء الطبي.

وهذه المناورات جزء من تدريبات مشتركة على الدفاع الجوي تجرى كل عامين تحت اسم 'جونيبر كوبرا' وتنظم هذا العام وسط مخاوف إسرائيلية وأمريكية بشأن ترسانة الصواريخ التي يمتلكها حزب الله اللبناني.

وعززت الولايات المتحدة تحت قيادة ترامب دعمها القوي القائم بالفعل لإسرائيل وشمل ذلك الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، في خطوة أثارت غضب الكثير من المسلمين والعرب الذين يؤيدون إعلان الفلسطينيين بأحقيتهم بالمدينة.

Reuters / Amir Cohen
جنود أمريكيون وإسرائيليون يتدربون داخل نموذج قرية مستوحى من القدس
Reuters / Amir Cohen
جنود أمريكيون وإسرائيليون يتدربون داخل نموذج قرية مستوحى من القدس
Reuters / Amir Cohen
جنود أمريكيون وإسرائيليون يتدربون داخل نموذج قرية مستوحى من القدس
Reuters / Amir Cohen
جنود أمريكيون وإسرائيليون يتدربون داخل نموذج قرية مستوحى من القدس

المصدر: رويترز

ياسين بوتيتي

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