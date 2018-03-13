موسكو تحذر لندن من تبعات هجوم إلكتروني محتمل ضد روسيا

وجهت السفارة الروسية في لندن طلبا رسميا إلى الخارجية البريطانية لتوضيح ما يشاع عن تهديدات بريطانية بشن هجوم إلكتروني ضد روسيا.

وجاء في تغريدة نشرتها السفارة على صفحتها في تويتر: "طلبت السفارة بشكل رسمي من وزارة الخارجية توضيحات بشأن تهديدات بشن هجوم إلكتروني جرى الحديث عنه في البرلمان (البريطاني) وفي وسائل الإعلام. وروسيا تولي اهتماما كبيرا لموضوع خروقات للأمن الإلكتروني".

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وفي وقت سابق من الثلاثاء، أعلنت السفارة الروسية في لندن أن احتمال شن بريطانيا هجوما إلكترونيا ضد روسيا "يثير قلقا كبيرا"، مشيرة إلى ما جاء حول هذا الاحتمال على لسان بعض نواب البرلمان وفي تقارير إعلامية تعتمد على مصادر في الحكومة البريطانية.

وتابعت السفارة أن القرار بشن هذا الهجوم يمكن أن يتخذه مجلس الأمن القومي البريطاني في جلسته يوم الأربعاء 14 مارس، وفقا لتصريحات رئيسة الوزراء تيريزا ماي. وذكرت أن التهديدات المذكورة أتت على خلفية اتهامات "لا أساس لها واستفزازية" موجهة ضد روسيا بالضلوع في التسميم المفترض لـ سيرغي سكريبال، رجل الاستخبارات العسكرية الروسية السابق وابنته، بمادة مشلة للأعصاب في مدينة سالزبوري البريطانية.

ودعت السفارة الجانب البريطاني إلى "النظر مرة أخرى في تبعات مثل هذا القرار غير المسؤول".

وكانت صحيفة "تايمز" أفادت سابقا يوم الثلاثاء، بأن بريطانيا تدرس إمكانية شن هجوم إلكتروني ضد روسيا، "ردا" على تسميم سكريبال وابنته. وبحسب الصحيفة فإن وزارة الدفاع البريطانية، بالتعاون مع مركز الاتصالات الحكومية، تقوم بتطوير برنامج إلكتروني هجومي يمكن استخدامه لاستهداف شبكة الكرملين الإلكترونية أو مواقع إخبارية روسية تبث أنباء كاذبة بحسب بريطانيا.

المصدر: تاس

قدري يوسف