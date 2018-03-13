أمريكا تسلم الفلبين 6 طائرات من دون طيار من طراز "سكان إيغل"

سلمت الولايات المتحدة، يوم الثلاثاء، 6 طائرات من دون طيار من طراز "سكان إيغل"، إلى سلاح الجو الفلبيني، ليمتلك بذلك الجيش الفلبيني أولى طائراته المسيرة.

وقالت وزارة الدفاع الفلبينية إن الطائرات من دون طيار، والتي تبلغ قيمتها 13.76 مليون دولار، تم شراؤها من الولايات المتحدة من خلال برنامج تمويل عسكري أجنبي.

إقرأ المزيد

وقال وزير الدفاع الفلبيني دلفين لورنزانا، إن عملية الحصول على الطائرات المسيرة، هي جزء من جهد لتأسيس دفاع أكثر فعالية، في ظل القضايا الأمنية المختلفة التي تواجه البلاد.

وأضاف أن الحصول على "سكان إيغل" هو أحد سبل تحديث الجيش، لردع هؤلاء الذين يرغبون في شن حرب ضد بلاده.

وتعمل الفلبين على تطوير قدرات جيشها، وقد حصلت خلال السنوات الأخيرة على تكنولوجيا ومعدات جديدة من أجل ذلك الغرض.

وصرح لورنزانا إن الطائرات مندون طيار ستكون، بالتأكيد، ضرورية من أجل تحسين قدرة الاستعداد الخاصة بسلاح الجو الفلبيني، وخاصة في مجال الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع.

وأكد أن هذه الطائرات يمكنها تقديم الإسناد لمجموعة متنوعة من المهام، مثل الدفاع الإقليمي والأمن والاستقرار والمساعدة الإنسانية والاستجابة للكوارث والمشاركة في الدفاع والأمن الدوليين.

من جهته، قال السفير الأمريكي لدى الفلبين سونغ كيم، إن واشنطن ملتزمة بتعزيز علاقة أقوى مع مانيلا، مشيرا إلى أن تسليم الطائرات بلا طيار يظهر مدى قوة الشراكة بين البلدين.

وبين سونغ كيم أن واشنطن ملتزمة بالفعل بتعزيز قدرات الجيش الفلبيني، وأنها تعلم أن وسائل المخابرات والمراقبة والاستطلاع مثل "سكان إيغل"، ستحسن إلى حد كبير من قدرة القوات المسلحة الفلبينية على رصد الأنشطة الإرهابية وأنشطة القرصنة والتعدي على أراضيها.

المصدر: رويترز

ياسين بوتيتي