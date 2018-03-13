قائد القيادة المركزية الأمريكية يؤيد الاتفاق النووي مع إيران

أبدى قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال جوزيف فوتيل، يوم الثلاثاء، تأييده للاتفاق النووي مع إيران، قائلا إن الاتفاق لعب دورا مهما في التعامل مع برنامج طهران النووي.

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وقال الجنرال جوزيف فوتيل "تتصدى خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) لواحد من التهديدات الرئيسية التي نواجهها من إيران، ومن ثم إذا ألغينا الخطة سوف يتعين أن نجد طريقة أخرى للتعامل مع برنامجهم للأسلحة النووية".

وردا على سؤال عما إذا كان يتفق مع وزير الدفاع جيم ماتيس ورئيس هيئة الأركان المشتركة جوزيف دنفورد في أن البقاء ضمن الاتفاق يصب في مصلحة الأمن القومي الأمريكي، قال فوتيل "نعم أتفق مع موقفهما".

وجرى التوصل إلى الاتفاق النووي في يوليو تموز 2015 في فيينا.

جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أقال وزير خارجيته ريكس تيلرسون، وقال أعضاء إدارته إن أسباب إقالة تيلرسون من منصبه تعود إلى خلافات كبيرة بينهما حول عدد من القضايا الدولية الملحة.

المصدر: رويترز

ياسين بوتيتي