RT: هيئة Ofcom البريطانية لتنظيم البث تخلط بين صلاحياتها ووظائف الدولة على خلفية تسميم سكريبال

أعربت شبكة RT عن رفض إي إجراء محتمل ضدها بعد تهديد الهيئة البريطانية لتنظيم الاتصالات Ofcom باتخاذ إجراءات على خلفية قضية تسميم ضابط الاستخبارات السابق سيرغي سكريبال.

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وقالت RT، في بيان صدر اليوم الثلاثاء، إن Ofcom تتجاوز اختصاصاتها، إذ تأخذ على عاتقها وظائف الدولة التي لا تناسبها.

وجاء في البيان: "إننا غير موافقين على الموقف الذي اتخذته Ofcom، ومن خلال ربط RT بالمسائل غير المتعلقة بها وإن Ofcom باتت تجمع بين دورها كهيئة تنظيمية للبث وصلاحيات الدولة".

وشدد البيان على أن "بث القناة لم يتغير بأي حال من الأحوال هذا الأسبوع مقارنة بأي أسبوع آخر، ونحن لا نزال ملتزمين بجميع المعايير المطلوبة".

وأضاف: "ولا تزال RT صوتا ثمينا على الساحة الإعلامية البريطانية، إذ تبرز روايات وأصوات مهمة كانت مهملة حتى الآن، بما في ذلك، للنواب والشخصيات العامة في المملكة ممن تم حجب أصواتهم من الخطاب العام من قبل وسائل الإعلام السائدة".

وأكدت القناة أن منعها من البث في بريطانيا إذا ما حصل سيكون مخالفة لأي مفهوم لحرية الصحافة في المملكة المتحدة".

المصدر: RT

إينا أسالخانوفا