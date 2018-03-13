وزير الخارجية الأمريكي المقال: سأضمن انتقالا سلسا للمهام في الوزارة

قال وزير الخارجية ريكس تيلرسون، في كلمة تلفزيونية مباشرة، مساء الثلاثاء، إنه سيضمن انتقالا سلسا للمهام في وزارة الخارجية الأمريكية.

وأضاف ريكس تيلرسون أنه سوف ينقل صلاحياته كافة إلى نائبه سوليفان ابتداء من منتصف الليلة.

من المهم الإشارة إلى أن الوزير المقال غادر مباشرة المؤتمر الصحفي رافضا الإجابة عن أي سؤال.

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وأفاد تيلرسون بأنه سينقل كل صلاحياته إلى نائبه وسيغادر منصبه نهاية الشهر.

وشدد الوزير على أن أهم شيء هو ضمان الانتقال المنظم والسلس في وقت لا تزال تواجه فيه البلاد تحديات كبيرة على صعيد السياسة والأمن القومي.

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إقالة وزير خارجية الولايات المتحدة، ريكس تيلرسون، من منصبه، وتعيين المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية (CIA)، مايك بومبيو، خلفا له.

وقال ترامب، في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في موقع "تويتر": "سيصبح مايك بومبيو، مدير وكالة الاستخبارات المركزية، وزيرا جديدا لخارجيتنا.. إنه سيقوم بعمل رائع! وشكرا لريكس تيلرسون على أدائه!".

Mike Pompeo, Director of the CIA, will become our new Secretary of State. He will do a fantastic job! Thank you to Rex Tillerson for his service! Gina Haspel will become the new Director of the CIA, and the first woman so chosen. Congratulations to all! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 марта 2018 г.

وذكر ترامب أيضا أن جينا هاسبيل، التي شغلت منصب نائب بومبيو في CIA، ستصبح مديرا جديدا لوكالة الاستخبارات المركزية لتكون أول امرأة تتولى هذا المنصب.

من الجدير بالذكر أن وسائل الإعلام الأمريكية أفادت منذ عدة أشهر أن ترامب كان يعتزم إقالة وزير خارجيته، ونقلت عن مصادر مطلعة أن سبب هذه الخطوة يعود إلى خلافات بينهما حول عدد من الملفات الدولية الملحة، بما في ذلك قضية كوريا الشمالية والصفقة النووية مع إيران، لكن الإدارة الأمريكية نفت آنذاك بإصرار هذه الأنباء.

المصدر: وكالات

ياسين بوتيتي