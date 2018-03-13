مسؤول كوري جنوبي: تلقينا تأييد موسكو لعقد قمة الكوريتين

أعلن مسؤول أمني رفيع المستوى في كوريا الجنوبية أنه تلقى دعما روسيا لعقد قمة الكوريتين، إضافة إلى تأكيد موسكو مساعدتها في تنظيم لقاء بين زعيمي كوريا الشمالية والولايات المتحدة.

وفي أعقاب لقاء جمعه في موسكو مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ، اليوم الثلاثاء، قال رئيس إدارة الأمن القومي لدى رئيس كوريا الجنوبية تشونغ يوي-يونغ: "وعد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بالمساعدة في إجراء قمة بين الكوريتين قد يتم عقدها أواخر أبريل. وقال سيرغي لافروف أن روسيا ستدعم أيضا قمة الولايات المتحدة - كوريا الشمالية".

إقرأ المزيد

وأكد المسؤول الكوري الجنوبي أن محادثاته مع لافروف تناولت سبل العمل المشترك بين موسكو وسيئول لإنجاح كلتا القمتين. وأضاف أن روسيا "تضطلع بدور لعب دور هام باستمرار في حث كوريا الشمالية على الحوار، ونأمل أن تواصل موسكو اتباع هذا النهج".

وفي 5-6 مارس، زار كل من تشونغ يوي-يونغ ورئيس الاستخبارات الكورية الجنوبية، سو هون، عاصمة كوريا الشمالية بيونغ يانغ، حيث أجريا محادثات دامت 4 ساعات مع زعيمها كيم جونغ أون. وعُلم بعد ذلك عن حصول اتفاق بشأن عقد لقاء بين كيم جونغ أون والرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن.

كما أبلغت بيونغ يانغ عن استعدادها لبدء مشاورات حول إعادة علاقاتها مع واشنطن إلى طبيعتها، على أن يتم خلالها بحث موضوع تجريد شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية. أخيرا، تعهدت كوريا الشمالية بتجميد اختباراتها الباليستية النووية لمدة فترة الحوار بين الدولتين.

وفي 8 مارس، قال تشونغ يوي-يونغ للصحفيين في واشنطن إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مستعد للقاء كيم جونغ أون قبل نهاية أبريل المقبل. من جهتها قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، أن ترامب سيقبل دعوة لعقد لقاء بينه وبين الزعيم الكوري الشمالي في مكان وموعد لم يتم تحديدهما بعد. لكنها أوضحت، في اليوم التالي، أن اللقاء لن يجري "حتى اتخاذ كوريا الشمالية خطوات ملموسة" لوقف برنامجها النووي.

المصدر: تاس

قدري يوسف