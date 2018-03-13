ما بعد تيلرسون.. ترامب يريد فريقا جديدا قبل اجتماعه مع كوريا الشمالية

قال مسؤول أمريكي رفيع المستوى اليوم الثلاثاء، إن الرئيس دونالد ترامب يعتزم تغيير فريق حكومته قبل البدء بمفاوضاته مع كوريا الشمالية بعد أن أعلن عن إقالة ريكس تيلرسون من منصبه.

وصرح المسؤول بأن ترامب يريد التأكد من تشكيل فريقه الجديد قبل إجرائه المحادثات القادمة مع كوريا الشمالية.، ويأتي التعديل بعد أيام من الإعلان المذهل عن اجتماع ترامب والزعيم الكوري كيم جونغ أون الذي لم تتحدد بعد تفاصيله.

Mike Pompeo, Director of the CIA, will become our new Secretary of State. He will do a fantastic job! Thank you to Rex Tillerson for his service! Gina Haspel will become the new Director of the CIA, and the first woman so chosen. Congratulations to all! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 марта 2018 г.

ويأتي الإعلان عن إقالة تيلرسون بعد ورود تقارير إعلامية تحدثت عن قطع الأخير جولته الأولى في الدول الإفريقية بيوم واحد ليعود إلى واشنطن.

من الجدير بالذكر أن وسائل الإعلام الأمريكية أفادت منذ عدة أشهر أن ترامب كان يعتزم إقالة وزير خارجيته، ونقل عن مصادر مطلعة أن سبب هذه الخطوة يعود إلى خلافات بينهما حول عدد من الملفات الدولية الملحة، بما في ذلك قضية كوريا الشمالية، لكن الإدارة الأمريكية نفت آنذاك بإصرار هذه الأنباء.

المصدر:وكالة فرانس برس+RT

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