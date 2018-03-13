واشنطن تؤكد وقوفها إلى جانب بريطانيا في قضية سكريبال

أكد وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون لنظيره البريطاني بوريس جونسون أن واشنطن واثقة من الاستنتاجات البريطانية في قضية تسمم الضابط السابق في الاستخبارات الروسية سيرغي سكريبال.

وذكر السفير الأمريكي في لندن وودي جونسون اليوم الثلاثاء، في حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، أن "الوزير تيلرسون أجرى اتصالا بوزير الخارجية بوريس جونسون بشأن الهجوم بغاز الأعصاب في سالزبوري".

Secretary Tillerson has called FS @BorisJohnson regarding the nerve agent attack in Salisbury. We have full confidence in the UK's investigation & assessment that Russia was likely responsible. We stand in solidarity with the UK & will closely coordinate our responses. — Ambassador Johnson (@USAmbUK) 13 марта 2018 г.

وأضاف السفير: "لدينا ثقة تامة بالتحقيق البريطاني وتقييماته بشأن المسؤولية المحتملة لروسيا عن ذلك. ونحن نتضامن مع المملكة المتحدة وسننسق ردودنا".

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وكانت وكالة "نوفوستي" قد ذكرت في وقت سابق، نقلا عن مصادر قريبة من الحكومة البريطانية، أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ستسعى خلال الأيام القريبة القادمة لحشد التأييد على الساحة الدولية فيما يتعلق باتخاذ إجراءات ضد روسيا على خلفية حادثة تسمم الضابط السابق في الاستخبارات العسكرية الروسية سيرغي سكريبال، الذي تعاون مع الاستخبارات البريطانية.

وقد بحثت ماي القضية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي أكد تأييده للسلطات البريطانية.

المصدر: RT، نوفوستي

أنطون زوييف