 
مباشر

واشنطن تؤكد وقوفها إلى جانب بريطانيا في قضية سكريبال

أخبار العالم

واشنطن تؤكد وقوفها إلى جانب بريطانيا في قضية سكريبال
AFP TOBY MELVILLE / POOL
صورة من الأرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/jz2n

أكد وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون لنظيره البريطاني بوريس جونسون أن واشنطن واثقة من الاستنتاجات البريطانية في قضية تسمم الضابط السابق في الاستخبارات الروسية سيرغي سكريبال.

وذكر السفير الأمريكي في لندن وودي جونسون اليوم الثلاثاء، في حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، أن "الوزير تيلرسون أجرى اتصالا بوزير الخارجية بوريس جونسون بشأن الهجوم بغاز الأعصاب في سالزبوري".

وأضاف السفير: "لدينا ثقة تامة بالتحقيق البريطاني وتقييماته بشأن المسؤولية المحتملة لروسيا عن ذلك. ونحن نتضامن مع المملكة المتحدة وسننسق ردودنا".

إقرأ المزيد
ماي وماكرون يتنطحان للرد على ما وصفاه بـ "سلوك روسيا العدواني"

وكانت وكالة "نوفوستي" قد ذكرت في وقت سابق، نقلا عن مصادر قريبة من الحكومة البريطانية، أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ستسعى خلال الأيام القريبة القادمة لحشد التأييد على الساحة الدولية فيما يتعلق باتخاذ إجراءات ضد روسيا على خلفية حادثة تسمم الضابط السابق في الاستخبارات العسكرية الروسية سيرغي سكريبال، الذي تعاون مع الاستخبارات البريطانية.

وقد بحثت ماي القضية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي أكد تأييده للسلطات البريطانية.

المصدر: RT، نوفوستي

أنطون زوييف

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة