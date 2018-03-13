هايلي: كل العالم سيستفيد من لقاء ترامب وكيم!

رأت المندوبة الأمريكية الدائمة في مجلس الأمن نيكي هايلي، أن اجتماع الرئيس دونالد ترامب بزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون سيكون حدثا تاريخيا يستفيد منه العالم بأسره.

وقالت هايلي في بيان وزعته البعثة الأمريكية في نيويورك: "الإعلان عن اجتماع بين الرئيس ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم هو فرصة تاريخية تحمل إمكانات كبيرة للعالم. على الرغم من أننا لا نستطيع القول إن اقتراح كيم (بشأن الاجتماع مع ترامب) صادق، يمكننا القول إن هذا اللقاء التاريخي كان يمكن أن يكون مستحيلا من دون مشاركة المجتمع الدولي في الحملة لممارسة أقصى ضغط (على بيونغ يانغ) التي أطلقتها إدارة ترامب، والحزم في مساءلة كوريا الشمالية عن طريق تبني ثلاثة قرارات قوية مصحوبة بعقوبات عام 2017".

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يذكر أن رئيس إدارة الأمن القومي في كوريا الجنوبية تشون يي يونغ كان أبلغ الصحفيين في 8 مارس في واشنطن موافقة ترامب إجراء لقاء مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون قبل حلول مايو.

بالمقابل، البيت الأبيض أوضح حينها أن مكان وموعد الاجتماع سيتم تحديدهما في وقت لاحق.

المصدر: تاس

محمد الطاهر