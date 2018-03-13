بعد اتهامات بريطانية.. سيناتور يؤكد توقف روسيا عن إنتاج غاز الأعصاب منذ زمن

أكد سيناتور الروسي إيغور موروزوف، الثلاثاء، أن روسيا توقفت عن إنتاج غاز الأعصاب المسمى "نوفيتشكوك"، ادعت بريطانيا استخدامه عند تسميم ضابط الاستخبارات السابق سيرغي سكريبال.

وأضاف موروزوف، وهو موظف أمن سابق أن روسيا تخلصت من كل احتياطاتها من هذا الغاز سابقا، تحت إشراف مراقبين دوليين تابعين لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وذلك وفقا للاتفاقات الدولية.

وأكد أن الكيلوغرام الأخير من الغازات الكيميائية السامة بما فيها "الزارين" و"الزامان" قد تم تدميره في سبتمبر الماضي، مشيرا إلى أن روسيا توقفت عن إنتاج الأسلحة الكيميائية في التسعينات من القرن الماضي.

وأفاد السيناتور إنه يمكن إنتاج غاز "نوفيتشوك" في ظروف بسيطة يدويا رغم خطورة الأمر. وقال إن ذلك يتطلب إمكانات مختبرية ومعدات خاصة واختصاصيين مناسبين، مشيرا إلى أن أي شخص عادي لا يمتلك هذه الإمكانيات لا يمكنه إنتاج هذا الغاز.

وشدد موروزوف على أن اتهامات لندن لموسكو هي جزء من الاعتداء الممنهج، وما قد يتبعه هو استدعاء الدبلوماسيين الروس من بريطانيا، وتعزيز قوات الناتو قرب حدود روسيا، واستعدادات التحالف الدولي لتنفيذ ضربات جديدة على القوات السورية الحكومية.

المصدر: وكالات

لينا غيمون