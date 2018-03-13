ماتيس: نستشعر رغبة طالبان بإجراء مفاوضات سلام

صرح وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، بأن الولايات المتحدة تشتشعر علامات على اهتمام حركة طالبان ببحث إمكانية إجراء محادثات لإنهاء الحرب المستمرة في أفغانستان منذ أكثر من 16 عاما.

وأضاف ماتيس للصحفيين اليوم قبل هبوط طائرته في كابل في زيارة معلنة: "هناك اهتمام لاحظناه من قبل طالبان".

وتابع: "هناك بعض المجموعات التابعة لطالبان -مجموعات صغيرة- إما بدأت تغيير موقفها أو أعربت عن اهتمامها بالمحادثات".

وأفاد ماتيس بأن بعض هذه الدلائل، التي لم يذكرها بالتفصيل، تعود إلى ما قبل تصريحات الرئيس الأفغاني أشرف عبد الغني، الذي عرض في فبراير الماضي إجراء محادثات دون شروط مسبقة مع مسلحي طالبان.

المصدر: رويترز

أولغا رودكوفسكايا