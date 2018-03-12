نبيل شعث سيراقب انتخابات الرئاسة الروسية

أكد مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الخارجية والعلاقات الدولية، نبيل شعث، أنه قبل دعوة روسيا للمشاركة في انتخابات الرئاسة الروسية في الـ18 مارس الجاري، بصفة مراقب.

وأوضح شعث أنه قد تلقى دعوة روسية للعمل في لجنة مراقبة الانتخابات وأكد موافقته على المشاركة.

وسبق أن أعلن ليونيد سلوتسكي، رئيس لجنة مجلس الدوما الروسي للشؤون الدولية، أنه تمت دعوة 318 مراقبا أجنبيا على أساس فردي لمراقبة الانتخابات الرئاسية.

وسيتنافس في الانتخابات 8 مرشحين لمنصب رئيس الدولة، وهم وفق ترتيب الأبجدية الروسية، سيرغي بابورين، مرشح عن حزب "الاتحاد الشعبي العام الروسي"؛ وبافيل غرودينين، مرشح عن "الحزب الشيوعي الروسي"؛ وفلاديمير جيرينوفسكي، مرشح عن "الحزب الليبيرالي الديمقراطي الروسي" الذي يتزعمه؛ وفلاديمير بوتين، مرشح مستقل والرئيس الحالي للبلاد؛ وكسينيا سوبتشاك، مرشحة عن حزب "المبادرة الاجتماعية" الليبيرالي؛ ومكسيم سورايكين، مرشح عن حزب "شيوعيو روسيا" الذي يترأسه؛ وبوريس تيتوف، مرشح عن "حزب النمو" الذي يتزعمه؛ وغريغوري يافلينسكي، مرشح عن حزب "يابلوكو" (التفاحة) الديمقراطي المنتمي إلى اليسار الوسط.

المصدر: نوفوستي

إينا أسالخانوفا





