لافروف يستقبل المستشار الأمني لرئيس كوريا الجنوبية قريبا

يستقبل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مستشار الأمن القومي لدى مكتب رئاسة كوريا الجنوبية جونغ وي يونغ خلال الأيام القريبة القادمة.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن مصدر في وزارة الخارجية الروسية قوله إنه "من المقرر أن يعقد خلال الأيام القريبة القادمة لقاء بين جونغ وي يونغ مستشار الأمن القومي لدى مكتب الرئاسة لكوريا الجنوبية وسيرغي لافروف".

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ولم يكشف المصدر عن مزيد من التفاصيل بشأن اللقاء.

ومن المتوقع أن يصل مستشار الرئيس الكوري الجنوبي إلى موسكو بزيارة تستغرق يومين، غدا الثلاثاء. وحسبما ذكر المكتب الرئاسي لكوريا الجنوبية، فإن جونغ وي يونغ سيطلع الجانب الروسي على نتائج لقائه مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، الذي جرى الأسبوع الماضي في بيونغ يانغ.

المصدر: تاس

أنطون زوييف