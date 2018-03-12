صواريخ "غراد" تهدد الجبهة الداخلية الإسرائيلية

قال ضابط كبير في الجبهة الداخلية الإسرائيلية، إن أذرع الأمن تبدي قلقها حيال تعرض البلاد لقصف صاروخي، وأكد أن أبرز الصواريخ التي تقلق القيادة ، هي صواريخ من طراز "غراد" قصيرة المدى.

وصرح الضابط لموقع "واللا" العبري أنه باستثناء تهديد صواريخ "غراد"، فإن الجيش الإسرائيلي يستعد للتعامل مع صاروخ "بركان" الذي يشكل تهديدا لمسافات أطول، مضيفا، أن الجيش يدرس إمكانية تخفيف الطريقة التي يمكن بها إنشاء ملاجئ وجعلها مريحة لفترة طويلة، كما سيتم قريبا توزيع ونشر أنظمة الإنذار بالمناطق المستهدفة.

ونقل الموقع عن الضابط قوله إن "أكثر المناطق تعرضا للتهديد في إسرائيل هي 40 كيلومترا من الحدود في شمال وجنوب البلاد، فالصاروخ الذي يشكل التهديد الرئيسي للجبهة الداخلية هو صاروخ غراد، الذي يوجد بأعداد كبيرة بحوزة حزب الله وحماس وغيرهما من المنظمات المسلحة بقطاع غزة وشبه جزيرة سيناء".

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وبغض النظر عن التهديدات التي يشكلها صاروخ "غراد"، تشير قيادة الجبهة الداخلية أيضا إلى صاروخ "بركان" الذي يهدد منطقة يبلغ قطرها بضعة كيلومترات برأس حربي يتضمن نصف طن من المتفجرات.

وأكد الضابط الكبير "في النهاية، لدى العدو عدد محدود من الصواريخ، وسنعرف أيضا كيف نرد على ذلك من خلال الهجوم من الأرض ومن الجو. كقاعدة عامة، أفضل أن أضع كل مبلغ لدينا ليس على التحصين وإنما على التحذير والإنذار، فإذا كان المواطن يعرف ما يجب عليه فعله وكيف يتكيف، فسوف يستفيد. إحصائيا، فإن احتمال إصابة منطقة محمية وملجأ بضربة مباشرة هو ضئيل جداد".

يذكر أن الجيش الإسرائيلي سيبدأ غدا مناوراته العسكرية في جميع أنحاء إسرائيل ضمن برنامج "تدريبات 2018"حسبما ذكرت القناة السابعة الإسرائيلية، حيث سيقوم بمناورات عسكرية واسعة النطاق لرفع مستوى الاستعداد لحالات الطوارئ في جميع مراكز وقواعد قيادة الجيش الإسرائيلي.

المصدر:عرب 48

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