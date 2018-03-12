بريطانيا.. المادة المريبة المكتشفة في مقر البرلمان غير خطيرة

قال متحدث باسم البرلمان البريطاني، مساء اليوم الاثنين، إنه تبين أن مادة مريبة أرسلت إلى أحد الأبنية في مقر البرلمان لا تشكل أي خطر.

وأضاف المتحدث في بيان "فحصت الشرطة اليوم مادة مريبة وخلصت إلى أنها ليست خطيرة".

وفي وقت سابق أوردت متحدثة باسم البرلمان أن سيارات إسعاف تم توجيهها إلى مقر البرلمان وأن السلطات قد نقلت شخصين إلى المستشفى كإجراء احترازي.

كما ذكرت المتحدثة أن قصر ويستمنستر (مقر البرلمان البريطاني) لم يتم إخلاؤه إلا أن الشرطة فرضت طوقا أمنيا حول مكان الطرد المشبوه.

المصدر: رويترز

قدري يوسف