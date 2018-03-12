تيلرسون قلق إزاء تواجد مسلحين موالين لداعش في منطقة الساحل بإفريقيا

أعرب وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون عن القلق إزاء تواجد مسلحين موالين لتنظيم "داعش" في منطقة الساحل بشمال إفريقيا.

وأكد تيلرسون خلال زيارته لتشاد، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة تتخذ خطوات ستسمح بـ "تطبيع العلاقات في مجال السفر" مع تشاد، وحذفها من قائمة حظر السفر الأمريكية، مشيرا إلى أنه يجري حاليا العمل على تقرير حول تقدم تشاد في مجال الرقابة على جوازات السفر وتبادل المعلومات.

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من جانبه، اعتبر وزير الخارجية التشادي محمد زين شريف القرار الأمريكي "غير عادل"، مشيرا إلى أن رئيس تشاد إدريس ديبي عبر لتيلرسون عن استغرابه من هذا القرار.

ومن المقرر تقديم التقرير إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشهر المقبل ليتخذ قراره بشأن حظر السفر.

هذا، وكانت الإدارة الأمريكية قد أدرجت تشاد على قائمة حظر السفر في أكتوبر الماضي على خلفية عجز تشاد عن تقديم نسخ جوزات السفر لها إلى وزارة الأمن الداخلي الأمريكية.

المصدر: وكالات

أنطون زوييف