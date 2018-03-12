تحالف ميركل يوقع اتفاقا حول تشكيل الحكومة الائتلافية في ألمانيا مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي

وقع تحالف الاتحاد المسيحي الديمقراطي والاتحاد المسيحي الاجتماعي، اليوم الاثنين، اتفاقا مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني حول تشكيل الحكومة الائتلافية في ألمانيا.

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وجرت مراسم التوقيع على الاتفاق في مبنى باول لوبيه التابع للبرلمان الألماني في العاصمة برلين بمشاركة رئيسة الاتحاد المسيحي الديمقراطي والمستشارة الحالية، أنغيلا ميركل، وزعيم الاتحاد المسيحي الاجتماعي، هورت زيهوفير، والرئيس المشارك للحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني، أولاف شولتز، وكذلك رؤساء الكتل البرلمانية لهذه القوى السياسية.

ومن المقرر أن تستمر عملية تشكيل الحكومة الائتلافية بالتصويت في البوندستاغ، يوم 14 مارس، حول ترشيح أنغيلا ميركل لتولي منصب المستشار للفترة الرابعة على التوالي، لكن مصير الاقتراع يعتبر واضحا لأن الائتلاف الحكومي الجديد يتمتع بأغلبية في البرلمان الألماني كونه يشغل 399 مقعدا من أصل 709.

ومن ثم سيقوم الرئيس الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، رسميا بتعيين أعضاء الحكومة الجديدة، الذين سترشحهم ميركل.

واضطرت ميركل لدى توزيع الحقائب في حكمتها إلى القيام بتنازلات كبيرة للاشتراكيين الديمقراطيين لإقناعهم بتشكيل تحالف جديد معها على رأس السلطة بعد أزمة سياسية استمرت 6 أشهر، إثر الانتخابات التشريعية في سبتمبر 2017.

وحصل الاشتراكيون الديمقراطيون على 6 وزارات وزعوها على ثلاثة رجال وثلاث نساء.

المصدر: وكالات

رفعت سليمان