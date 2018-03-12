سناتور روسي: استخفاف رئيس البنتاغون بأسلحتنا الحديثة محاولة للحفاظ على ماء الوجه

اعتبر برلماني روسي أن التصريحات الأخيرة لوزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس التي استخف فيها بالأسلحة الروسية المستحدثة تدل على سعي واشنطن لإخفاء تخلفها عن روسيا في هذا المجال.

وفي حديث لوكالة "إنترفاكس"، اليوم الاثنين، قال النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد (الشيوخ) الروسي، فلاديمير جباروف: "إنه رد فعل على خطاب رئيسنا وعلى ما رأوه.. إنهم يشعرون بخيبة أمل كبيرة لأنهم تخلفوا عنا في هذا المجال على ما يبدو. إنها محاولة للحفاظ على ماء الوجه".

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وكان وزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس، قال سابقا اليوم الاثنين، إن الأسلحة الروسية الحديثة التي استعرضها الرئيس فلاديمير بوتين في رسالته إلى البرلمان، في 1 مارس، لا تضفي تغييرا على القدرات العسكرية الروسية أو على موازين القوى الاستراتيجية بين روسيا والولايات المتحدة.

وفي تعليقه على هذه التصريحات، قال جباروف: "أظن أن ذلك مجرد خوف عادي ومحاولة لإخفاء عدم الكفاءة في بعض الأمور".

وأعرب السيناتور عن قناعته بأن الولايات المتحدة "ستدأب على اللحاق بنا والحصول على بعض الأسرار"، وأن ما رآه الأمريكيون قد يدفع بهم إلى التفاوض، وسيفهمون أن التباهي بالسلاح أمر لا جدوى منه".

المصدر: إنترفاكس

قدري يوسف