سفينة "مينسك" البرمائية الروسية تدخل البحر المتوسط

كتبت المواقع التركية أن سفينة "مينسك" البرمائية الروسية الكبيرة خرجت عبر خليج البحر الأسود إلى البحر المتوسط.

وأفادت المواقع بأن سفينة "مينسك" القتالية التابعة لأسطول البلطيق تتجه إلى ميناء طرطوس السوري الذي تتواجد فيه قاعدة التزويد التقني الروسية في البحر المتوسط. وأضافت أن السفينة كانت محملة بشكل كبير.

ومنذ بداية العام الجاري تم نقل شحنات إلى سوريا على متن سفن "أورسك" و"آزوف" و"ألكسندر أوتراكوفسكي" و"مينسك" وسفينة النقل "قيزيل-60".

وتدل معلومات وسائل الإعلام الأجنبية على أن السفن البرمائية الكبيرة وغيرها من السفن التابعة للقوات البحرية الروسية، تشارك في عملية "الاكسبرس السوري" لنقل الشحنات المخصصة للمجموعة الروسية في قاعدة حميميم وقاعدة التزويد التقني الروسي في طرطوس والجيش السوري.

المصدر: إنترفاكس

أولغا رودكوفسكايا