برلماني بريطاني: حادثة سكريبال تشبه محاولة اغتيال منظمة من قبل دولة

وجه رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني توم توجندهات، اتهامات ضمنية لروسيا بالهجوم على الضابط السابق في الاستخبارات الروسية سيرغي سكريبال وابنته.

وقال البرلماني في حديث لإذاعة "بي بي سي" إن الهجوم "يشبه كثيرا محاولة اغتيال رعتها دولة".

وأضاف: "نتوقع من رئيسة الوزراء أن تدلي بتصريح قريبا، وصراحة سأتفاجأ في حال لم توجه أصابع الاتهام إلى الكرملين".

ويأتي هذا التصريح قبيل اجتماع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي مع مجلس الأمن القومي البريطاني اليوم الاثنين، ستناقش خلاله حادثة تسميم الضابط السابق في الاستخبارات العسكرية الروسية، سيرغي سكريبال الذي كان عميلا للاستخبارات البريطانية، وكان يقيم في بريطانيا منذ عدة سنوات بعد صفقة تبادل المدانين بالتجسس بين روسيا والولايات المتحدة.

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وأصيب سكريبال وابنته يوليا بمادة سامة في مدينة سالزبوري البريطانية يوم 5 مارس الجاري، ونقلا إلى المستشفى في حالة حرجة.

وامتنعت بريطانيا حتى الآن عن توجيه اتهامات مباشرة لموسكو بشأن الحادثة، لكن عددا من المسؤولين البريطانيين قد ألمح إلى ذلك، رغم عدم إتمام التحقيق في الحادثة. من جهتها اعتبرت موسكو الاتهامات الموجهة إليه أنها جزء من الحملة الدعائية ضد روسيا.

المصدر: رويترز

أنطون زوييف