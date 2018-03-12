العثور على صندوق الطائرة التركية الخاصة المنكوبة في إيران

أعلنت السلطات الإيرانية العثور على الصندوق الأسود للطائرة التركية المنكوبة، التي تحطمت في منطقة جبلية قرب مدينة كيار بمحافظة جهارمحال وبختياري.

وقال مساعد محافظ جهار محال بختياري (جنوب غرب)، جعفر مرداني، إن ممثلا من تركيا إلى جانب أسر ضحايا الحادث وصلوا اليوم إلى مطار شهركرد مركز المحافظة .

وأشار إلى أن أنه تم نقل الصندوق الأسود لإكمال الإجراءات القانونية، موضحا أنه تم نقل أجساد عشرة من ضحايا الحادث إلى مطار شهركرد.

IRNA

يذكر أن الطائرة التركية الخاصة كانت في رحلة لها من الشارقة إلى إسطنبول وسقطت مساء الأحد في مرتفعات منطقة اردل ناقان قرب مدينة شهركرد مركز محافظة جهارمحال وبختياري.

المصدر: وكالات

نادر همامي