وفاة راهبة متنازعة مع النجمة كيتي بيري داخل قاعة المحكمة! (صورة)

شهدت قاعة محكمة أمريكية هرجا ومرجا بعد وفاة راهبة متورطة في نزاع ملكية مع النجمة كيتي بيري، خلال الجلسة.

وتبلغ الراهبة كاثرين روز هولزمان 89 عاما، وهي واحدة من راهبتين تورطتا في نزاع قانوني مع بيري وأبرشية لوس أنغليس، حول ملكية دير سابق في المدينة.

واتفقت بيري على شراء الدير مقابل 14.5 مليون دولار عام 2015، لكن الصفقة لم تتم عندما رفض السكان عملية الشراء.

وقالت الأختان كاثرين روز، وريتا كالانان، إنهما غير سعيدتين بتسليم الدير، وأفدنته الثمانية المحيطة به إلى النجمة الأمريكية، التي تؤدي أحيانا أغاني استفزازية، للتيار المحافظ.

Mel Melcon / Los Angeles Times

وقالت تقارير إن بيري زارت الأختين لإقناعهما بعملية البيع، وقيل إنها أظهرت لهما وشما للمسيح على جسدها وكذلك غنت لهما، لكنهما كانتا ترفضان.

وباعت الأختان الدير إلى صاحب مطعم محلي، يدعى دانا هوليستر، دون موافقة أبريشيتهما. وحكم لصالح بيري والكنيسة الكاثوليكية، بتعويضات بلغت قيمتها 10 ملايين دولار عام 2017، عندما نجح المحامون في الإثبات للمحكمة أن الراهبتين لم يكن لديهما الحق في بيع الدير للمرة الثانية.

المصدر: وكالات

رُبى آغا