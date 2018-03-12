ترامب يكشف عن شرطه للحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال استقباله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن بلاده ستخرج من الاتفاق النووي مع إيران ما لم يوافق حلفاؤها الأوروبيون على تعديله جذريا.

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هذا ما ذكرته صحيفة "أكسيوس" الأمريكية نقلا عن مسؤولين إسرائيليين لم تذكر أسماءهم.

وجرت محادثات يوم 5 مارس الجاري في البيت الأبيض بين نتنياهو وترامب، حيث شكر الأول الثاني على تعزيزه غير المسبوق للعلاقات الإسرائيلية-الأمريكية. ووصف نتنياهو اجتماعه مع ترامب بأنه "ممتاز" وقال إن موضوعاته الرئيسية كانت "إيران وإيران وإيران".

وووفقا لصحيفة "أكسيوس"، قال ترامب إنه في الوقت الحالي لا تقدم فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة سوى "تغييرات تجميلية" يعتبرها ترامب غير مرضية. وهو يريد "تغييرات كبيرة" في الصفقة نفسها، وليس اتفاقيات إضافية بين الولايات المتحدة والدول الأوروبية.

وحسب المسؤولين الإسرائيليين الذين نقلت عنهم الصحيفة، أكد الرئيس الأمريكي أنه إذا لم تتم تلبية مطالبه، فإن الولايات المتحدة سوف تنسحب من الاتفاق النووي مع إيران.

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وكما تلاحظ الصحيفة، فإن الموعد النهائي الذي حدده ترامب للتوصل إلى اتفاق مع فرنسا وألمانيا وبريطانيا هو 12 مايو المقبل.

ووقعت إيران مع "سداسية" الوسطاء الدوليين (روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا)، في 14 يوليو، 2015 اتفاقا تاريخيا بشأن تسوية مسألة برنامجها النووي على المدى الطويل، وتم اعتماد خطة عمل شاملة المشتركة، يؤدي تنفيذها إلى رفع العقوبات الاقتصادية والمالية التي فرضت على إيران سابقا من مجلس الأمن والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

المصدر: نوفوستي

سعيد طانيوس



