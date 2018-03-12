 
مباشر

على غرار بوش.. الاعتداء على رئيس وزراء بالحذاء!

أخبار العالم

على غرار بوش.. الاعتداء على رئيس وزراء بالحذاء!
Reuters
نواز شريف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/jyu1

تعرض رئيس وزراء باكستان السابق، نواز شريف، إلى هجوم بالحذاء، أثناء مؤتمر صحفي في مدينة لاهور الباكستانية.

إقرأ المزيد
رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف القضاء الباكستاني يمنع نواز شريف من ترؤس حزبه

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الأحد، فيديو يظهر لحظة ارتطام حذاء ألقاه أحد الحضور، بكتف شريف، الذي تفاجأ وبدى عليه الارتباك.

وانهال عناصر الأمن، في القاعة، بالضرب على الرجل الذي ألقى الحذاء، وذكرت وسائل إعلام أنه تم نقله إلى المستشفى.

تجدر الإشارة إلى أن المحكمة العليا في باكستان منعت، في فبراير الماضي، شريف من ترؤس حزب "الرابطة الإسلامية".

وجاء القرار، بعد قرار آخر للمحكمة أقال شريف قبل انتهاء ولايته الثالثة في رئاسة الوزراء، على خلفية عقارات فاخرة تملكها أسرته، وانتقدت الصحافة الباكستانية أسلوب حياته الباذخ، وممتلكات عائلته في لندن.

المصدر: وكالات

رُبى آغا

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة