على غرار بوش.. الاعتداء على رئيس وزراء بالحذاء!

تعرض رئيس وزراء باكستان السابق، نواز شريف، إلى هجوم بالحذاء، أثناء مؤتمر صحفي في مدينة لاهور الباكستانية.

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الأحد، فيديو يظهر لحظة ارتطام حذاء ألقاه أحد الحضور، بكتف شريف، الذي تفاجأ وبدى عليه الارتباك.

وانهال عناصر الأمن، في القاعة، بالضرب على الرجل الذي ألقى الحذاء، وذكرت وسائل إعلام أنه تم نقله إلى المستشفى.

تجدر الإشارة إلى أن المحكمة العليا في باكستان منعت، في فبراير الماضي، شريف من ترؤس حزب "الرابطة الإسلامية".

وجاء القرار، بعد قرار آخر للمحكمة أقال شريف قبل انتهاء ولايته الثالثة في رئاسة الوزراء، على خلفية عقارات فاخرة تملكها أسرته، وانتقدت الصحافة الباكستانية أسلوب حياته الباذخ، وممتلكات عائلته في لندن.

المصدر: وكالات

رُبى آغا