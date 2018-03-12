تصفية مسلح بالقرب من مقر السفير الإيراني في فيينا
Reuters
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أفادت الشرطة النمساوية بأن عسكريا واحدا أصيب بجروح في هجوم بسكين قام به مجهول بالقرب من مقر السفير الإيراني في فيينا.
وكتبت الشرطة على صفحتها في تويتر: "المقر الإيراني: المجهول الذي قام بالهجوم بالسكين، قتل بالرصاص من قبل قوات الأمن النمساوية".
من جهتها أفادت صحيفة "Standart" بأن الاعتداء قام به مواطن نمساوي يبلغ من العمر 26 عاما.
ولا تزال أسباب الحادث غامضة حتى الآن.
المصدر: نوفوستي
أولغا رودكوفسكايا
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