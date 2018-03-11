الجيش الأمريكي يؤكد التزامه بحماية إسرائيل

عقد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال غادي أيزنكوت، الأحد، لقاء مع رئيس القيادة الأوروبية للجيش الأمريكي، الجنرال كورتيس سكاباروتي، في إطار التمرين المشترك "Juniper Cobra 2018".

وأوضح الجيش الإسرائيلي في بيان أن الجانبين بحثا خلال اللقاء، الذي شارك فيه رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية ورئيس هيئة العمليات ورئيس هيئة التخطيط وقائد سلاح الجو في إسرائيل، "الأوضاع الحالية في الشرق الأوسط ومختلف التهديدات المتغيرة في المنطقة بالإضافة إلى الفرض الموجودة منها التعاون الاستراتيجي بين الجيشين".

وقال سكاباروتي خلال المحادثات: "إن الولايات المتحدة متمسكة بصورة عميقة بحماية إسرائيل، وسنواصل العمل بالتعاون مع جيش دفاع إسرائيل لتعزيز الاستقرار في المنطقة ليس فقط في إطار هذا التمرين وإنما في حال وقوع أي حوادث طارئة حقيقية".

Gen. Curtis M. Scaparrotti said, "The U.S. is deeply committed to the defense of Israel. We will continue to work alongside the IDF to promote stability throughout the region, not only for the purposes of this exercise, but in the event of any real-world contingency” — IDF (@IDFSpokesperson) 11 марта 2018 г.

من جانبه، صرح رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: "إن زيارة الجنرال سكاباروتي تثبت من جديد التزام الولايات المتحدة بأمن دولة إسرائيل، وهذه هي المرة هي التاسعة التي يتدرب فيها الجيشان الإسرائيلي والأمريكي معا في تمرين Juniper Cobra، الذي يهدف لتعزيز قدراتنا في الدفاع عن أنفسنا من تهديدات القذائف والصواريخ وتحسين تبادل الخبرات بين قوات الطرفين في مواجهة المخاطر المتنوعة".

يذكر أن سكاباروتي وصل إلى إسرائيل يوم الجمعة الماضي للإشراف على التمرين المشترك "Juniper Cobra 2018"، الذي سيشارك فيه آلاف العسكريين الأمريكيين والإسرائيليين على مدار أسابيع.

المصدر: Times of Israel + تويتر

رفعت سليمان