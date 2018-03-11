سيئول تطالب قناة تركية بالاعتذار علنا عن "تصرف مشين" يمس شخص الرئيس

طالبت وزارة خارجية كوريا الجنوبية قناة "Show TV" التركية بالاعتذار علنا عن استخدام صورة رئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن في البرنامج التلفزيوني حول اغتيال الخادمة الفلبينية.

وجاء في بيان صدر عن وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الأحد: "بصدد المخالفة الجدية توجهت حكومة كوريا الجنوبية بسلسلة من النداءات إلى القناة التلفزيونية عبر سفارتها في تركيا للاعتذار علنا أو عن طريق نشر العناوين الفرعية وكذلك اتخاذ الإجراءات لمنع وقوع حوادث مماثلة مستقبلا".

وأضاف البيان أن القناة أرسلت لها فورا رسالة تضمنت الاعتذارات، متعهدة بمنع تكرار ذلك.. وبغض النظر عن ذلك فإن حكومة كوريا الجنوبية تعلن من جديد أن اعتذارات القناة يجب أن تكون علنية".

وكانت الفضيحة حول استخدام صورة رئيس كوريا الجنوبية الشخصية اندلعت نهاية فبراير الماضي، بعد أن عرضت قناة تلفزيونية تركية برنامجا حول اغتيال خادمة من الفلبين. واستخدم منتجو البرنامج صورة مون جي إن كصورة لرجل مشتبه به بقتل هذه المرأة.

المصدر: نوفوستي

أولغا رودكوفسكايا