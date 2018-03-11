إعادة انتخاب لوبان زعيمة لحزب "الجبهة الوطنية" اليميني

أُعيد انتخاب مارين لوبان على رأس حزب "الجبهة الوطنية" اليميني، في انتخابات خالية من أي منافسة باعتبار لوبان المرشحة الوحيدة، التي كانت فيها.

وحصلت لوبان على 100% من أصوات المقترعين في ختام عملية تصويت بالمراسلة أعلنت نتائجها الأحد، خلال مؤتمر الحزب اليميني المتطرف.

وبذلك تبدأ مارين لوبان البالغة من العمر 49 عاما ولاية ثالثة على رأس الحزب الذي تتزعمه منذ أن خلفت والدها عام 2011.

وستعلن رئيسة "الجبهة الوطنية" الفرنسية، اليوم الأحد، في مدينة ليل عن تسمية جديدة للحزب اليميني المتطرف سعيا لطي صفحة الانتخابات الرئاسية 2017، وإعادة بعثه من جديد بعد تراجع نفوذه وتدهور صورة زعيمته.

المصدر: وكالات

نادر همامي