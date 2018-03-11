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محامي بيل كلينتون يبحث عن وظيفة لدى ترامب

أخبار العالم

محامي بيل كلينتون يبحث عن وظيفة لدى ترامب
Reuters
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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قال مصدر مطلع إن المحامي المخضرم إيميت فلود قد يتم اختياره لوظيفة في البيت الأبيض لمساعدة الرئيس دونالد ترامب في التعامل مع التحقيق بشأن تدخل روسيا المزعوم في الانتخابات الأمريكية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المصدر أن فلود الذي سبق أن قدم المشورة القانونية للرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون خلال إجراءات مساءلته، اجتمع مع ترامب في البيت الأبيض الأسبوع الماضي، لكن القرار بشأن الوظيفة لم يتخذ بعد.

وقال شخص آخر مطلع إن الاجتماع يأتي في حين يتفاوض الفريق القانوني الخارجي لترامب مع المحقق الأمريكي الخاص روبرت مولر بشأن مقابلة محتملة مع الرئيس.

ويحقق مولر في تدخل روسيا المزعوم في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016، وفيما إذا كان هناك أي تواطؤ مع حملة ترامب الانتخابية، وربما عرقلة العدالة أثناء التحقيق.

وقد نفت روسيا التدخل في حملة الانتخابات الأمريكية أكثر من مرة. من جهته نفى ترامب أيضا وجود تواطؤ بين حملته وموسكو أو عرقلة العدالة.

المصدر: رويترز

أولغا رودكوفسكايا

 

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