بريطانيا تنوي مناقشة قضية تسميم "سكريبال" مع حلف الناتو

أفادت صحيفة "إندبندنت" البريطانية بأن لندن تنوي مناقشة قضية تسميم العقيد الروسي السابق سيرغي سكريبال مع حلفائها في حلف الناتو.

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ونقلت الصحيفة عن البرلماني البريطاني توبياس إيلفود: لا يجب أن نكون متقدمين على أنفسنا، لكن يجب أن نعطي جوابا شاملا.. وهذا ما سنناقشه مع شركائنا في حلف الناتو".

وكتبت الصحيفة أن إيلفود يدعمه في ذلك وزير الأمن البريطاني بن والاس، الذي قد أعلن سابقا عن استعداد لندن للرد على هذا الحادث "بكل ما أوتي لها من قوة" مع "حلفاء أقوياء".

وكان العقيد السابق في الاستخبارات العسكرية الروسية سيرغي سكريبال (66 عاما) وابنته يوليا (33 عاما) نقلا إلى المستشفى في مدينة سالزبوري جنوب غربي إنجلترا، في 5 مارس الجاري، وهما في حالة حرجة بعد إصابتهما بمادة كيميائية مجهولة.

ووصف سكوتلاند يارد الحادث بأنه "محاولة اغتيال باستخدام مادة أعصاب".

وكشفت الشرطة أكثر من 200 شاهد وعثرت على أكثر من 240 دليلا ماديا.

يذكر أن ضابط الاستخبارات الروسي السابق سيرغي سكريبال حصل على حق اللجوء في بريطانيا بعد عملية تبادل جواسيس بين روسيا والولايات المتحدة عام 2010.

المصدر: نوفوستي

أولغا رودكوفسكايا