وزير الداخلية التركي: عملية عفرين "صيد عصفورين بحجر واحد"

قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، السبت، إن الأجهزة الأمنية التركية اتخذت خطوات هامة لمكافحة المخدرات، معتبرا أن عملية "غصن الزيتون" في عفرين ضربة قاصمة لتجار المخدرات.

وجاءت تصريحات سليمان صويلو خلال مشاركته في حفل مسابقة تصميم شعار ولافتات حول منع استخدام المخدرات.

وأفاد الوزير التركي بأن العملية العسكرية في عفرين بقدر إعاقتها للإرهاب، ستوجه في الوقت نفسه ضربة مهمة للغاية على المخدرات الكيميائية والصناعية التي تنتج هناك بشكل غير قانوني، وتسمم البشرية جميعا.

وأوضح صويلو أن إجمالي ما يحققه "حزب العمال الكردستاني" من تجارة المخدرات سنويا هو حوالي 1.5 مليار ليرة تركية، مشيرا في السياق إلى أن السلطات التركية ألقت القبض على 114 ألفا و276 شخصا في عام 2016 خلال عمليات مكافحة المخدرات، وارتفع هذا العدد بحلول عام 2017 إلى 170 ألفا و175 شخصا.

كما كشف صويلو أن السلطات التركية ضبطت 200 طن من المخدرات، و35.5 مليون حبة مخدر، عام 2017.

المصدر: صحيفة "الزمان" التركية

ياسين بوتيتي